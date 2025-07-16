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16 июля 2025 в 10:09

В ГУР не пришли в восторг от возможных планов Трампа передать Киеву ракеты

ГУР Украины: ВСУ не смогут использовать Tomahawk из-за отсутствия носителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины столкнутся с большими трудностями в случае получения от США военной помощи в виде крылатых ракет Tomahawk, заявил замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. По его словам, которые приводит британское издание The Guardian, основная проблема — отсутствие подходящих носителей.

Они непросты в использовании. Основными пусковыми установками являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков, — пояснил Скибицкий.

Скибицкий добавил, что сейчас Киев ведет с Вашингтоном переговоры об отмене ограничений на применение ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом, по данным The Washington Post, президент США Дональд Трамп уже дал предварительное согласие.

Ранее Трамп заявил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения. По его словам, Вашингтону это вооружение возместят. При этом глава Белого дома заверил, что Вашингтон не планирует передавать Киеву дальнобойное оружие.

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