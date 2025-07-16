Проще не бывает: красная смородина в сахарной шубке

Лето щедро одаривает нас рубиновыми гроздьями красной смородины. Чтобы сохранить ее яркий вкус, неповторимую кислинку и целый кладезь витаминов до холодных дней, попробуйте этот удивительно простой рецепт без варки. Ваши зимние чаепития заиграют новыми красками!

Тщательно переберите 1 кг спелой красной смородины, удалите веточки и мусор. Простерилизуйте банки и крышки. Пропустите смородину через мясорубку или измельчите блендером до состояния пюре. Всыпьте в полученную массу 2 кг сахарного песка. Тщательно перемешайте деревянной ложкой до начала растворения сахара. Оставьте смесь на столе на 30–40 минут, периодически помешивая — сахар должен полностью раствориться. Аккуратно разлейте ароматное рубиновое пюре по сухим стерильным банкам, не доливая до верха 1–2 см. На поверхность каждой порции насыпьте тонкий слой сахара (около 0,5 см) — он создаст защитную корочку. Закройте банки подготовленными сухими стерильными капроновыми или завинчивающимися крышками. Храните заготовку исключительно в холоде: погребе или холодильнике. Смородина сохранит свежесть и пользу до следующего урожая!