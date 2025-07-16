Металлурги Донбасса забили тревогу из-за грядущего кризиса

Сотрудник в центральном пункте управления на Алчевском металлургическом комбинате (под управлением ЮГМК)

Металлурги Донбасса обратились за помощью к государству из-за критического падения спроса, пишет РБК. Крупнейший оператор металлургических и коксохимических предприятий ДНР и ЛНР «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК) сообщил о надвигающемся кризисе в отрасли.

Гендиректор управляющей компании ЮГМК «Союзметаллсервис» Валерий Шерин на заседании комитета Госдумы по экономической политике призвал государство оказать поддержку. Он предложил ограничить импорт и снизить тарифы монополий. По словам Шерина, спрос на металл в 2025 году сократится на 10–15%, что эквивалентно невостребованным 5 млн тонн продукции.

Шерин также отметил падение цен на металл: плоский прокат подешевел на 17% за год, а сортовой — на 12–14%. При этом тарифы стремительно растут: например, электроэнергия для Стахановского завода ферросплавов подорожает на 125%, что усугубляет финансовые трудности компаний.

Ранее металлурги вошли в список самых востребованных профессий в ближайшие годы в России. Также в будущем стране понадобятся электрики и механики.