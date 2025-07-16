Мать и двое малолетних детей погибли при пожаре под Саратовом

Мать и двое малолетних детей погибли при пожаре под Саратовом

В Балаковском районе Саратовской области при пожаре погибли 42-летняя женщина, ее семилетний сын и годовалая дочь, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональный СК. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел в частном доме на улице Водной в селе Ивановка Балаковского района. С ожогами с места происшествия был госпитализирован 43-летний мужчина, — сообщили в ведомстве.

Следователи возбудили дело по статье 109 УК РФ (часть 3) «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Место происшествия уже осмотрели специалисты. Назначены судебные экспертизы.

Ранее три человека погибли, еще трое пострадали при пожаре на предприятии в Котовске в Тамбовской области. Предварительной причиной возгорания стало нарушение технологических процессов. Пожар был локализован.