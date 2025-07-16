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16 июля 2025 в 12:10

В ФРГ раскрыли, как «дипломатия чековых книжек» помогла с оружием для Киева

WSJ: Мерц уговорил Трампа поставить оружие Украине дипломатией чековых книжек

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп согласился на поставки ЗРК Patriot Украине за счет Берлина после телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, сообщает The Wall Street Journal. Ужесточение позиции американского лидера по отношению к Москве стало итогом многомесячной кампании лидеров Евросоюза, особенно «дипломатии чековых книжек» Мерца.

Мерц нашел правильный подход и теперь может разговаривать с Трампом по мобильному телефону и заниматься дипломатией чековых книжек, — заявил бывший высокопоставленный функционер Минобороны ФРГ Нико Ланге.

По данным WSJ, немецкому канцлеру было легко установить контакт с американским лидером, так как он сам занимался бизнесом. В отличие от французского президента Эммануэля Макрона и других европейских лидеров, Мерц может подкрепить слова делами, подчеркнул Ланге.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка зенитных систем Patriot Украине займет месяцы после заключения договора с США. Он подтвердил, что Киев испытывает в них острую потребность, но призвал не обольщаться насчет сроков.

Позже Трамп заявил, что ракеты для комплексов ПВО Patriot уже поставляются на Украину в рамках нового соглашения. По его словам, Вашингтону это вооружение возместят.

США
Германия
Украина
поставки оружия
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
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