В Госдуме предложили кормить всех школьников бесплатно

Все школьники в России должны получать одноразовое бесплатное питание, такое предложение внесла в Госдуму ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии, это необходимо для сохранения здоровья детей, так как многие из них не могут позволить себе полноценный обед.

Законопроектом предлагается обеспечить бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, — говорится в документе.

Слуцкий отметил, что, несмотря на существующую практику бесплатных обедов для начальных классов, многие учащиеся средних и старших классов не могут позволить себе полноценное питание. Он подчеркнул, что предпочтение детей часто падает на вредные снэки, что негативно сказывается на их здоровье и успеваемости. ЛДПР считает эту инициативу не просто льготой, а важным шагом к улучшению будущего страны через заботу о здоровье подрастающего поколения.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуться к системе 10-летнего обучения в школе. По его словам, из-за длительного образования россияне начинают задумываться о создании семьи только к 30 годам.