Протез для пса, психолог для кота: как сейчас лечат животных Владельцы животных все чаще обращаются к зоопсихологам, реабилитологам, а ветеринары разрабатывают протезы нового поколения для питомцев

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В России стремительно развивается ветеринарная отрасль: по данным BusinesStat, за последние четыре года объем оказанной ветеринарной помощи в России вырос на 15,5%. NEWS.ru спросил у ветеринаров о том, какие тренды сейчас актуальны в зоомедицине и какие относительно малоизвестные технологии используют врачи в работе с животными.

Протезы для животных

В ветеринарию приходят настоящие инновации: например, врачи одной из сетей московских ветеринарных клиник разработали эндопротезы для кошек и собак — внутреннее устройство, замещающее функцию органа.

«Раньше мы использовали швейцарские импланты. Стоимость одной операции тогда была около 300 тысяч рублей. Такая сумма набегала из-за высокой стоимости самих имплантов, логистики и тому подобного. Потом швейцарцы отказались работать с Россией, поэтому мы разработали импланты. Производим их в Москве, оформили все патенты. Сейчас стоимость операции снизилась до 170 тысяч рублей», — рассказал NEWS.ru один из создателей эндопротезов Илья Вилковыский.

Он добавил, что импланты производятся из российского материала — сплава титана. Создатели провели все необходимые тесты в ЦИТО (Национальном исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, где проверяют импланты для людей).

«Я сравнил наш имплант со швейцарским, американским... Результаты хорошие. Наш более прочный: он выдерживает больший вес животного», — добавил Илья Вилковыский.

С помощью эндопротезов нового поколения врачи уже «поставили на лапы» более 50 собак. Ветеринар-реабилитолог Анна Ильичева рассказала, что сейчас некоторые протезы для животных в России делают с помощью 3D-печати.

«Ветеринарная ортопедия становится очень востребованной. Еще пять лет назад этого не было вовсе. А сейчас я все чаще встречаюсь с эндопротезированием тазобедренных суставов у животных, такие операции в России делают часто и довольно неплохо», — подчеркнула Анна Ильичева.

По ее словам, на операции по протезированию люди привозят своих питомцев со всей России, в том числе из небольших городов, а порой и вовсе из других стран.

«Оценка качества таких изделий, конечно, занимает долгий срок, но пока с этими протезами все в порядке, нареканий нет», — рассказал Александр Васильев.

Телемедицина

Анна Ильичева рассказала, что после пандемии коронавируса стала развиваться телемедицина. По данным страховой компании «Согласие», в 2021 году число обращений за ветеринарными консультациями онлайн по сравнению с 2020 годом выросло вдвое. И эта тенденция продолжилась: ветеринары по-прежнему ежедневно оказывают консультационные услуги владельцам животных в онлайн-формате.

«Люди во время пандемии попробовали, им это понравилось, и сейчас продолжается такой тренд. Это удобно. Телемедицина — это оправданно для консультативных услуг», — говорит она.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

По ее словам, в таком формате ветеринары могут дать советы владельцу по содержанию животного, его кормлению, корректировке нежелательного поведения. Кроме того, в онлайн-режиме врачи смогут обратить внимание человека на какие-то симптомы питомца и объяснить, с какими стоит обратиться в клинику для очного приема, а какие можно вылечить дома самостоятельно.

«А еще в онлайн-формате можно расшифровать анализы. Так что есть масса направлений, где телемедицина оправданна. Иногда совершенно не обязательно приходить в клинику», — заключила Анна Ильичева.

Однако Александр Васильев предостерегает, что лечить заболевания питомца в онлайн-формате ни один ветеринар не возьмется. Если симптомы серьезные, все равно нужно будет прийти на очную консультацию в клинику.

Зоопсихологи, реабилитологи

Один из трендов — спрос на услуги зоопсихологов. Эти специалисты помогают людям скорректировать нежелательное поведение их питомцев.

«Мы рассказываем людям, например, как приучить кота к лотку, можно ли наказывать питомца и как с ним справляться, если он исправно дерет диван, как организовать животному досуг, что делать, если животное стало агрессивным. Владельцы животных стали внимательно относиться к этим вопросам», — говорит зоопсихолог Мирослав Волков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Ильичева заявила, что сейчас в целом повышается спрос на специалистов узкого профиля.

«Раньше по большей части люди обращались к ветеринарам-терапевтам, а сейчас они активно ходят к узким специалистам. Всего 5–10 лет назад мало кто вообще слышал о таком явлении, как, например, ветеринар-реабилитолог», — рассказала Анна Ильичева.

Помимо ветеринаров-реабилитологов и зоопсихологов все большим спросом стали пользоваться услуги и других специалистов, работающих с животными: ветеринаров-кардиологов, диетологов, стоматологов, травматологов, офтальмологов, дерматологов, эндокринологов и многих других.

Лекарства российского производства

По словам ветеринара Михаила Шелякова, один из современных трендов — переход на российские препараты. В связи с санкциями большинство импортных лекарств для животных стали недоступны. Тем не менее фармацевтическая отрасль сумела довольно быстро и безболезненно перестроиться. В России появились гепатопротекторы, средства от диареи, антисептики, антигельминтные препараты отечественного производства.

«Очень много импортных антибиотиков удалось заместить российскими препаратами. Мы перешли на отечественного производителя достаточно безболезненно, потому что в этой сфере никакого вакуума и раньше не наблюдалось», — рассказал Михаил Шеляков.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Он добавил, что российские препараты обходятся дешевле зарубежных аналогов. Однако не все категории лекарств уже выпускают в РФ. По словам ветеринара, пока отечественные фармкомпании не производят наркоз.

«Он продолжает дорожать в зависимости от курса доллара, а российская фарминдустрия почему-то совершенно не реагирует. Это странно, потому что наркоз — это основной препарат, которой применяется в ветеринарии. На сегодняшний день 100 миллиграммов этого средства стоят 5000 рублей. Для сравнения, 1 грамм химически чистого золота 999-й пробы тоже стоит 5000 рублей. Причем наркоз никакой уникальной формулой не обладает, она давно известна. Возможно, есть какие-то законодательные ограничения, это все-таки наркотическое средство», — говорит Михаил Шеляков.

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