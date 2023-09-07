Иностранные лекарства пропали из аптек? Чем их заменить, вырастут ли цены Какие препараты исчезли и есть ли российские аналоги с тем же составом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился более чем на 20%. Такие данные приводит аналитическая компания DSM Group. В Ассоциации независимых аптек выступают со схожими оценками: за указанный период количество медикаментов из-за рубежа снизилось на 15–16%. Почему лекарства исчезают из аптек, есть ли этим препаратам отечественная замена — разбирался NEWS.ru.

Почему с российского рынка исчезают иностранные лекарства

Как рассказал NEWS.ru директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, чаще всего это связано с экономическими причинами — производители препаратов пересматривают свои портфели, выясняя, какие препараты выгодно реализовывать на российском рынке, а какие — нет. По его словам, в России сегодня появляется все больше аналогов популярных иностранных лекарств, поэтому зачастую потребители выбирают именно их.

В беседе с РБК директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова сообщила, что на фоне снижения доходов потребители делают выбор в пользу аналогов, которые стоят гораздо дешевле.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк пояснил NEWS.ru, что сегодня на российском рынке представлено около 30 тысяч наименований лекарственных средств, поэтому некоторые иностранные товары просто не выдерживают конкуренции.

Повлияли ли санкции на исчезновение лекарств

Николай Беспалов напомнил, что санкционные ограничения не коснулись фармсектора, поскольку речь идет о гуманитарном направлении. По его словам, из-за финансовых ограничений заметно осложнились расчеты и рабочее взаимодействие России с зарубежными партнерами.

В Ассоциации независимых аптек NEWS.ru рассказали, что самые востребованные импортные препараты на рынке остались, поэтому паниковать не стоит.

«Уход ряда зарубежных препаратов вызван не санкционными ограничениями, а проблемами с логистикой. Она стала дольше и дороже. Да и потребитель голосует рублем за отечественные препараты, стоимость которых порой выгодно отличается. Кроме того, российские препараты по качеству не уступают импортным медикаментам», — заявили в организации.

По данным Ассоциации, ротация лекарственных препаратов всегда присутствовала на рынке. На смену привычным медикаментам приходят препараты нового поколения. Если нет того или иного торгового наименования, врач всегда может подобрать замену — таблетки с аналогичным составом, заявили в пресс-службе организации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие лекарства исчезают на российском рынке

По данным RNC Pharma, количество иностранных лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний значительно уменьшилось. Эти таблетки — одна из самых продаваемых категорий в аптеках. Так, за семь месяцев 2023 года иностранный ассортимент группы сократился на 20 позиций — с 570 до 550. Зарубежных антидепрессантов тоже стало меньше — число позиций в этой группе упало с 52 до 47.

Американская компания Viatris ранее прекратила поставки в Россию препарата для лечения эректильной дисфункции «Виагра». Однако в настоящее время, как сообщил Николай Беспалов, у этого лекарства уже около двух десятков аналогов.

В топ-5 препаратов, которые за последний год стало трудно купить в российских аптеках, попали два зарубежных антикоагулянта прямого действия (химические вещества и лекарственные средства, угнетающие активность свертывающей системы крови) и нестероидные противовоспалительные средства. Первые активно применялись в период пандемии для лечения пациентов, однако сегодня спрос на них заметно упал. Кроме того, существуют многочисленные отечественные аналоги данных препаратов.

Некоторые эксперты, с которыми пообщался NEWS.ru, обеспокоены ситуацией с препаратами, содержащими семаглутид в своем составе — они обычно назначаются при сахарном диабете. Датский производитель заявил об уходе с российского рынка. Однако, по словам Беспалова, в РФ есть таблетки, которыми его можно заменить.

Насколько хуже аналогичные препараты

Член Союза педиатров России Дмитрий Малых рассказал NEWS.ru, что импорт высокотехнологичных препаратов для лечения онкологических, ревматологических заболеваний, наоборот, только растет.

«С моей точки зрения, доступность лекарств для тяжелых заболеваний — это самое важное. А какой покупать парацетамол — российский или американский — принципиальной разницы нет. Даже если допустить, что американский работает лучше российского, риска для человека это не несет», — пояснил Малых.

В то же время он признал, что в отдельных ситуациях зарубежные препараты работают лучше дженериков. «С моей точки зрения, когда подобная ситуация возникла и привела к ухудшению качества жизни или прогнозу течения болезни, нужно решать проблему через механизм импортозамещения и обеспечивать больного оригинальным лекарством», — заключил Малых.

Будут ли дорожать лекарства в России

Согласно оценкам, приведенным Николаем Беспаловым, по итогам первого полугодия 2023-го цены на лекарства в России выросли на 5,2%. По его прогнозам, к концу текущего года инфляция, скорее всего, разгонится до 6–8%. Аналитик полагает, что речь идет о «вменяемой динамике».

По его мнению, потребление лекарств в нынешнем году сократилось по сравнению с предыдущим. Например, в первом квартале 2023-го на лекарства от болезней сердечно-сосудистой системы россияне потратили 11,8 млрд рублей, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. Такие данные ранее привели в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный Знак»).

Ждать ли дефицита лекарств в России

Предпосылок для возникновения дефицита препаратов в аптеках нет, заявил NEWS.ru заместитель председателя думского комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный.

«Какого-то дефицита лично я не наблюдаю, зарубежные фармкомпании не уходят с российского рынка. Хотя есть повышение цен, связанное с валютными колебаниями», — пояснил Куринный.

Он также отметил, что в России начали выпускать больше лекарств, хотя чаще всего их создают из субстанций зарубежного производства. По его мнению, практически все исчезнувшие иностранные препараты можно заменить.

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