Психолог дала советы, как повысить иммунитет без лекарств Психолог Матари посоветовала поискать в подсознании причины слабого иммунитета

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Причины заболеваний иногда кроются не во внешних обстоятельствах, а в сознании, когда мысли человека мешают ему быть здоровым, рассказала в беседе с aif.ru психолог Анна Матари. По ее словам, вирусы, бактерии и другие болезнетворные агенты, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, но иммунитет от многих заболеваний можно повысить и без лекарств.

Витамины, традиционная медицина и всевозможные методы укрепления иммунитета ни в коем случае не следует исключать, но вместе с ними стоит также поработать над внутренними блоками. Поэтому не стоит недооценивать работу с мышлением и подсознанием, — пояснила психолог.

Специалист отметила, что в группу риска пониженного иммунитета входят трудоголики, перфекционисты, люди, страдающие «синдромом отличника», а также испытывающие недостаток любви от близких и от себя самого.

Эта стратегия становится толчком для достижения успеха в жизни, но часто приводит к внезапным болезням. Организм постоянно работает на износ, истощается, а болезнь становится единственной возможностью отдыха, передышки. <...> Недостаток любви приводит к различным дисфункциям и недомоганиям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, лишний вес, болезни органов малого таза и прочее, — рассказала эксперт.

Также причинами болезней могут стать подавленные эмоции, желания и потребности, считает Матари. Так, хронические ларингиты и другие заболевания горла могут быть следствием подавления желания высказаться и выразить свои эмоции в обществе. А лишний вес зачастую возникает на фоне внутреннего конфликта между «надо сидеть тихо и не высовываться» и «я хочу, чтобы меня замечали».

По словам специалиста, если в жизни человека присутствуют регулярные болезни, важно с помощью опытных профессионалов-психологов найти место, с которого все началось, а затем деликатно проработать проблему.

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