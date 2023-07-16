Рост почти 100%: какие лекарства и на сколько подорожают в России Компоненты для производства медицинских препаратов теперь стоят гораздо больше. Что это значит для потребителя — в материале NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на импортные фармацевтические субстанции, из которых производятся лекарства, начали расти. Многие компоненты подорожали на 40–100% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Эксперты связывают это с падением курса рубля и проблемами с доставкой в Россию некоторых препаратов из-за международных санкций. NEWS.ru выяснил, какие лекарства могут подорожать, стоит ли ожидать дефицита и надо ли покупать некоторые препараты про запас.

Почему растут цены на лекарства

Согласно обнародованным аналитиками и участниками рынка данным, по итогам января — мая относительно аналогичного периода 2022 года целый ряд позиций импортных фармацевтических компонентов вырос в цене в полтора-два раза.

В беседе с «Коммерсантом» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов назвал ключевой причиной девальвацию рубля. По его словам, наиболее ощутимо — на 101%, до 97 рублей за килограмм — подорожала морская вода. Ее используют в производстве назальных спреев и нескольких средств для промывания носа.

По информации RNC Pharma, цены на используемый в мазях «Метилурацил» диоксометилтетрагидропиримидин повысились более чем на 60%. Компонент, входящий в состав венотонизирующих препаратов «Венарус» и «Детралекс», подорожал на 57%. Присутствующая в слабительном средстве «Дюфалак» лактулоза выросла в цене почти на 40%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как пояснил NEWS.ru заместитель председателя думского комитета по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный, любой лекарственный препарат производится из специальных субстанций, соответственно, если она дорожает, неизбежно растет в цене и конечный продукт. По данным парламентария, на сегодняшний день, согласно разным оценкам, от 70% до 80% субстанций ввозится в Россию из Индии и Китая.

Генеральный директор маркетинговой компании DSM Group Сергей Шуляк уточнил, что несколько лет назад Китай «подсадил» чуть ли не весь мир на производимые в стране субстанции, они были очень бюджетные.

«В итоге сложилась ситуация, когда практически в одной стране было сконцентрировано производство подавляющего большинства субстанций. Однако эра дешевых товаров из КНР подошла к концу, Китай начал повышать цены», — пояснил Шуляк в беседе с NEWS.ru.

Таким образом, подчеркнул эксперт, главный фактор нынешнего подорожания — изменившаяся ценовая политика Поднебесной.

На сколько процентов выросли цены на лекарства

В 2022 году, по данным компании «Герофарм», цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) были повышены в среднем на 9,5%.

По данным Росздравнадзора, с начала года рост цен на препараты, включенные в ЖНВЛП, в среднем составил около 1%. При этом цены на отечественные препараты из перечня ЖНВЛП выросли на 1,5%, а на импортные — на 0,5%, указали в ведомстве.

Представитель одной из региональных аптечных сетей Алена Романова подтвердила NEWS.ru, что субстанции, из которых готовятся препараты, действительно в среднем подорожали на 30–40%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Это автоматически вызвало определенный шок и породило панические настроения даже у поставщиков. Некоторые участники рынка начали прогнозировать, что на такие же значения подорожает и конечный продукт. На мой взгляд, этого не случится. Подорожание будет, но оно, вероятнее, окажется более плавным, растянутым во времени, и не превысит 8–10%», — заявила Романова.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в разговоре с NEWS.ru призвал потребителей не паниковать. Согласно его прогнозу, происходящие валютные колебания и возникающие логистические сложности, скорее всего, скажутся на ценах, однако это случится не ранее конца текущего года — начала следующего.

Он также сообщил, что в 2022 году на фоне укрепления рубля в Россию были ввезены рекордные объемы сырья для изготовления препаратов, и именно они сейчас будут расходоваться. В качестве еще одного стабилизирующего фактора он назвал перевод ряда контрактов с китайскими поставщиками в юани.

Член Союза педиатров России Дмитрий Малых подтвердил NEWS.ru, что из-за девальвации рубля возможен рост стоимости лекарств. По его оценкам, при сохранении текущей стоимости рубля цена на препараты увеличится на 5–10%.

Депутат Госдумы Алексей Куринный сообщил, что на складах хранятся годовые запасы, однако есть лекарства, количества которых хватит не более чем на два-три месяца. Он полагает, что цены начнут расти после того, как все закончится. Однако, по его словам, россияне «все равно на всякий случай побегут в аптеку уже сейчас».

Сколько россияне тратят на лекарства в месяц

Согласно результатам исследования, проведенного компаниями ЮMoney и СберСтрахование, почти две трети россиян (68%) стараются экономить на лекарствах. 48% ищут более доступные аналоги и дженерики, а 20% приобретают только самые необходимые препараты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным исследования, если возникшая проблема со здоровьем не очень серьёзная, большинство россиян (73%) не обращаются к врачам, а покупают лекарства сами, причём 13% ориентируются на препараты из рекламы или доверяют советам фармацевта в аптеке. 14% респондентов считают самолечение неприемлемым и не приобретают лекарства без консультации с лечащим врачом.

Каждый третий (34%) респондент тратит на лекарства более двух тысяч рублей в месяц, 7% — более 5 тысяч. Большая часть опрошенных рассказали, что тратят менее тысячи рублей ежемесячно.

Чаще всего лекарства покупают в ближайшей аптеке (такой ответ дали 54% опрошенных) или в той, где они стоят дешевле (38%). И только 8% респондентов сообщили, что приобретают препараты на маркетплейсах.

Удалось ли найти аналоги зарубежным препаратам в России

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк рассказал NEWS.ru, что на сегодняшний день российская фарминдустрия выпускает только 20% субстанций, необходимых для производства лекарственных препаратов на территории России.

Депутат Алексей Куринный сообщил, что в рамках программы импортозамещения планируется заменить 100 формул лекарственных средств — речь идет о базовых препаратах, не инновационных. Что касается последних, то субстанции к ним чаще всего производятся в странах Европы и США.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Фарминдустрия является одной из самых сложных с точки зрения импортозамещения. Хотя некоторые успехи российской фармпромышленности уже есть, причем даже по ряду современных препаратов», — указал Куринный в беседе с NEWS.ru.

В 2022 году в России была принята дорожная карта, в рамках которой отечественные производители зарегистрировали 18 новых медикаментов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных заболеваний и ВИЧ. В общей сложности в дорожной карте числятся 189 наименований.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ производятся 62% всех потребляемых в стране фармпрепаратов. По словам чиновницы, производство лекарств в России к 2030 году должно увеличиться вдвое.

«Сейчас производители больше сосредоточены на производстве воспроизведенных лекарственных препаратов, так называемых дженериков. Из 815 препаратов в перечне жизненно важных оригинальные лекарственные препараты представлены только по 260 международным непатентованным наименованиям. <...> В этой связи планируется при предоставлении мер поддержки приоритет отдавать полностью локализованным препаратам, а также производителям оригинальных лекарственных средств», — рассказывала ТАСС Голикова.

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