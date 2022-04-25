«Будем поносы лечить»: в РФ заканчиваются зарубежные лекарства для животных

Ветеринарные клиники бьют тревогу: ситуация с зарубежными препаратами для животных продолжает стремительно ухудшаться. Если в Москве и Санкт-Петербурге ветеринарам ещё удаётся держаться на созданных ранее запасах, то во многих регионах медикаменты для домашних питомцев уже не найти. На рынке активизировались спекулянты, готовые продать нужное лекарство по чудовищно завышенным ценам. Некоторые ветврачи всерьёз опасаются, что уже скоро хирургические вмешательства станут невозможны. Правда, в Госдуме успокаивают: депутаты уверены, что уже скоро решат нынешнюю проблему.

Дефицитный наркоз

Дефицит препаратов для животных начался не сегодня, скорее, сейчас проблема подбирается к своему пику. Необходимые зарубежные лекарства и расходные материалы заканчиваются, новые купить крайне сложно, а в ряде случаев — невозможно.

Внимание к проблеме подогрело исследование, проведённое ветеринарным подразделением «Инвитро» Vet Union. Выяснилось, что больше 90% ветеринарных клиник в России испытывают недостаток в импортных вакцинах и препаратах в течение последнего месяца. Всего аналитики опросили более 100 ветеринарных клиник по всей стране.

В начале весны ветклиники уже массово жаловались на дефицит лекарств, однако изначально речь шла только о препаратах для анестезии, которые нужны, чтобы проводить диагностические процедуры и операции кошкам и собакам. Сегодня перечень дефицитных позиций расширился. Согласно данным исследования Vet Union, ветеринарам не хватает антибиотиков, противопаразитарных и нестероидных противовоспалительных препаратов.

Ayman Nobani/XinHua/Global Look Press

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков подтвердил NEWS.ru, что в отрасли складывается крайне сложная ситуация.

Кто-то продолжает пользоваться запасами, кто-то потрошит склады. Но сегодня активно включаются спекулятивные механизмы. Например, если совсем недавно препарат для наркоза стоил 2700 рублей, то сейчас — 15 тысяч, да и то его практически не найдёшь. Люди готовы его и за 20 тысяч купить, но его нет. Не будет неправдой сказать, что отдельные ветпрепараты подорожали в 7–10 раз.

По словам собеседника издания, с наркозными препаратами сегодня — ключевая проблема. Именно наркоз является наиболее дорогостоящим элементом хирургических операций. Но дело теперь уже даже не в цене: заменить основной препарат, используемый для наркоза, просто нечем, утверждает Шеляков.

Аналоги, может быть, и есть, но их использование в России запрещено. Помните громкие «кетаминовые дела», когда силовики врывались в клиники и задерживали ветеринаров, которые применяли считающиеся наркотическими препараты? Собственно, многие тогда сильно испугались, поэтому сейчас вряд ли возможен возврат к этому, — говорит ветврач.

По его словам, многие ветеринарные клиники всерьёз задумываются о том, как работать дальше. Стоимость лекарств резко увеличивается, соответственно, растёт и стоимость услуг, при этом платёжеспособность клиентов оставляет желать лучшего: некоторые даже вынуждены оформлять кредиты на лечение своих собак, кошек и хомяков.

Многие коллеги опасаются, что хирургия как таковая рискует закончиться, но именно на её долю приходится примерно 50% объёма работы любой клиники. Доктора говорят, будем заниматься вакцинацией, лечить поносы, — посетовал Шеляков.

Felix HÃ�rhager/dpa/Global Look Press

Однако, как оказалось, дело не только в наркозе. Кризис в ветеринарии продолжает шириться.

Лечить по-людски

Ветеринарные сообщества сегодня бурлят: лекарственная недостаточность стремительно нарастает. Владелец ветклиники «Белый Лис» (Санкт-Петербург), организатор международного ветеринарного сообщества ОЗВ Виталий Завальнов сообщил NEWS.ru, что доктора сейчас занимаются тем, что перекупают необходимые препараты друг у друга.

Если в Москве и Петербурге, где располагаются основные склады, хотя бы что-то [из лекарств] ещё осталось, то на периферии — всё, пусто. Например, во Владивостоке и Хабаровске вообще ничего не осталось. Кто-то из коллег пытается использовать российские аналоги, но это не всегда возможно и не всегда безопасно. Знаю лично случай: питомцу дали российские таблетки от глистов, после чего животное принесли в клинику в судорогах. Пришлось три дня его откапывать.

Завальнов рассказал, что недавно ему удалось достать три флакона редкого по сегодняшним меркам препарата, после чего к нему сразу же обратились спекулянты, которые предложили выкупить лекарство по тройной цене. Врач отказался.

Между тем в Госдуме утверждают, что проблема дефицит ветпрепаратов, которая возникла отнюдь не сегодня, может быть решена. Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил разрешить использование при лечении животных лекарств для людей, если в госреестре средств для ветеринарного применения отсутствуют нужные препараты. Соответствующую поправку депутат внёс ко второму чтению правительственного законопроекта о порядке введения лекарственных ветеринарных препаратов в гражданский оборот.

В разговоре с NEWS.ru депутат указал, что сегодня реестр лекарственных средств для ветеринарного применения содержит всего около двух тысяч позиций, а реестр для медицинского применения — более 18 тысяч. Он также подтвердил, что на фоне введения санкций, курсовых колебаний и разрыва логистических связей ветпрепараты заметно выросли в цене, а некоторые вообще исчезли из продажи. Бурматов выразил уверенность, что подготовленный им законопроект обязательно будет принят, потому как находится в числе приоритетных.

Александр Авилов/АГН «Москва»

Ветеринар Виталий Завальнов считает законопроект важным шагом, однако подчеркивает, что далеко не все позиции можно заменить, поскольку существуют специальные препараты для животных, которые в человеческой практике не используются. По его словам, ветеринария практически полностью зависит от Запада.

Дело в том, что около 80% всех исследований, разработок и технологий в нашей отрасли западные. Ветеринария в России, к сожалению, особо не продвигается. Поэтому профессиональное сообщество очень ждёт, что геополитическая ситуация как-то будет урегулирована, и животные не окажутся заложниками происходящего, — указал Завальнов.

Руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов называет происходящее не иначе как «безобразием». По его словам, у России есть собственные вакцины для животных, однако они по большей части для внутреннего потребления. Препараты не признаны за границей. По этой причине владелец кошки или собаки, выезжающий с питомцем за рубеж, должен прививать его иностранным препаратом.

Если эта история будет долго продолжаться, то нам в любом случае придётся искать альтернативу. Ну, или просто не пользоваться этими препаратами, — пояснил он NEWS.ru.

Удастся ли законодателям и фармпроизводителям пробить «ветеринарную блокаду», пока большой вопрос. По мнению председателя Центра защиты прав животных «Вита» Ирины Новожиловой, проблемы с ветпрепаратами наблюдались в России всегда. Она призналась, что ей «даже думать страшно», что будет дальше. Между тем по статистике почти у половины россиян есть домашние животные. Помочь им в случае болезни становится всё сложнее.