Названы последствия исчезновения из РФ доступного лекарства от гепатита С Вирусолог Покровский: в России есть альтернативные препараты от гепатита С

Фото: shutterstock.com

Прекращение поставок американского препарата от гепатита C не будет иметь существенного значения для пациентов, страдающих от этого заболевания, заявил NEWS.ru заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, в России есть альтернативы данному препарату.

Сейчас болезнь полностью излечивается приемом специальных лекарств, убивающих вирус гепатита С, к которым относится и «Зепатир». Выбор таких препаратов сейчас очень широкий, есть и отечественные, отмечается конкуренция, большое разнообразие в отношении «цена — качество — эффективность». «Зепатир» не является в этой конкуренции лидером, его отсутствие на рынке не будет иметь существенного значения, — рассказал Покровский.

Вирусолог также рассказал, насколько широко распространен гепатит С в России. По его словам, число страдающих от данного заболевания россиян оценивается в несколько миллионов человек. Гепатит С представляет серьезную опасность для здоровья, так как может привести к развитию цирроза или рака печени.

Решение о прекращении поставок «Зепатира» в Россию было принято американской фармакологической компанией MSD. На это средство приходится около 20% всех госзакупок лекарств от гепатита С. В настоящее время российские компании разрабатывают дженерики, идентичные лекарству из США.