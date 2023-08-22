Мясников назвал провоцирующие депрессию лекарства Мясников: интерферон и антидепрессанты могут вызывать депрессию

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Интерферон и некоторые антидепрессанты относятся к лекарствам, которые могут провоцировать депрессию, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, некоторые из них вызывают угнетение настроения и суицидальные мысли.

Многие лекарства вызывают угнетение настроения, допустим, такое лекарство, как интерферон, которым мы лечим болезни печени и вирусные гепатиты, вызывает депрессию, — сказал Мясников.

Ранее он заявил, что схваткообразные боли в голенях, так называемый синдром беспокойных ног, могут являться наследственным расстройством. Мясников отметил, что часто врачам не удается связать имеющуюся симптоматику с возможными причинами синдрома. Также врач выделил те самые причины, которые могут активизировать синдром. К судорогам в ногах может приводить долгое сидение в неудобной позиции, плоскостопие, нарушение водно-электролитного баланса, нехватка магния и железа, остеохондроз, диабет, а также чрезмерное употребление кофе, алкоголя и сигарет.

До этого хирург Александр Умнов рассказал, что физкультурой необходимо заниматься три раза в неделю. По его словам, при таком темпе у организма будет возможность восстановиться и приспособиться к нагрузкам. Врач подчеркнул, что физкультура полезна, так как задействуется весь опорно-двигательный аппарат, дыхательная и сердечно-сосудистая системы, а также укрепляется мышечный и связочный каркас.