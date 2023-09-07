Стало известно, сколько импортных лекарств пропало из аптек России DSM Group: представленность импортных лекарств в России упала на 20,3%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За первые семь месяцев 2023 года в аптеках России насчитывалось 6,4 тысяч импортных позиций, что на 20,3% меньше, чем за тот же период прошлого года, передает РБК со ссылкой на аналитику компании DSM Group. Эксперты отмечают, что ассортимент иностранных лекарств сокращается с 2020 года. За пять лет ассортимент сократился на 35%.

В Ассоциации независимых аптек РБК подтвердили, что в числе упаковок продажи импортых лекарств упало на 16%. В компании RNC Pharma отметили, что наибольший отток наблюдается в группе препаратов, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых болезней. При этом наблюдается рост в числе отпускаемых препаратов, назначаемых при онкологических диагнозах. Стабильным остается запрос на импортный инсулин.

Причиной для перечисленных изменений на фармрынке становится как уход некоторых компаний с российских площадок, так и снижение финансового благосостояния части россиян, которые теперь делают выбор в пользу российских, более дешевых аналогов.

Ранее сообщалось, что цены на импортные фармацевтические субстанции, из которых производятся лекарства, начали расти. Компоненты подорожали на 40–100% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Эксперты связывают это с падением курса рубля и проблемами с доставкой в Россию некоторых препаратов из-за международных санкций.