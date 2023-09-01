Для россиян станут изготавливать лекарства с учетом потребностей Депутат ГД Фаррахов предложил производить лекарства в аптеках

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С начала осени пациенты смогут приобретать в аптеках лекарства с учетом их потребностей, рассказал депутат Госдумы доктор медицинских наук Айрат Фаррахов. В разговоре с «Парламентской газете» он подчеркнул, что предлагал подобный законопроект об изготовлении препаратов в аптеках еще в 2019 году.

Очень хотелось сохранить оставшиеся аптеки. Они решают вопросы, которые не может решить промышленное производство. Например, это выпуск лекарств в детских дозировках, в том числе для детей с экстремально низкой массой тела, — уточнил парламентарий.

По его словам, данная инициатива оказалась наиболее актуальна фоне антироссийских санкций. Фаррахов уточнил, что производственные аптеки не нарушают авторских прав. Он привел в качестве примера изготовление лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями. Фаррахов отметил, что в мире установился важный тренд на персонализированное лечение.

Производство препаратов в аптеках пригодится в педиатрии, в персональном обезболивании, персональной гормональной мужской и женской терапиях. Законопроект призван также увеличить число аспирантов и ординаторов в фармацевтических вузах.

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев ранее заявил, что в России необходимо расширить круг лиц, которые могут оказывать первичную медицинскую помощь. По его словам, наравне с базовым спектром есть и расширенный объем процедур, которые могут применяться в крайних экстренных ситуациях.