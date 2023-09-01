В Госдуме предложили расширить круг лиц для оказания первичной медпомощи Депутат ГД Башанкаев предложил расширить круг лиц для оказания медпомощи

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В России необходимо расширить круг лиц, которые могут оказывать первичную медицинскую помощь, с таким предложением выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. В разговоре с «Парламентской газетой» он пояснил, что граждан необходимо обучать основам первичной помощи. Он подчеркнул, что наравне с базовым спектром есть и расширенный объем процедур, которые могут применяться в крайних экстренных ситуациях.

Начнем с того, что закрепляются понятия базовой и расширенной помощи, определяется, кто и как ее оказывает. Например, это создает условия для обучения людей основам первой помощи, — пояснил парламентарий

Законопроект, который находится на рассмотрении, в первую очередь касается медицинских работников в связи с необходимостью реабилитации, пояснил депутат. Он подчеркнул, что на фоне специальной военной операции выросла потребность в оказании психологической помощи. Проект призван обеспечить равный доступ медработников к реабилитации пациентов, в том числе высокотехнологичной.

Законопроект призван обеспечить равный доступ медработников к оказанию первичной медико-санитарной помощи, специализированной медпомощи, в том числе высокотехнологичной, совместно с врачами-специалистами, — заключил Башанкаев.

Замглавы Минздрава Олег Салагай ранее заявил об отмене подзаконных актов, связанных с процессом смены пола. Он также отметил высокопрофессиональную работу комитета Госдумы по охране здоровья по этому вопросу.