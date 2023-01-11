Названы животные России, которым грозит вымирание Биолог Гашев: в России могут исчезнуть белые медведи и каспийская нерпа

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Белые медведи могут вымереть не только из-за влияния человека, но и из-за глобального потепления, которое проявляется в Арктике, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» биолог Сергей Гашев. Из-за таяния льдов медведи не могут охотиться на тюленей, которые составляют основу их рациона. Эксперт добавил, что в России возможно вымер тонкоклювый кроншнеп — этих птиц не видели уже десятки лет, но есть вероятность, что они все еще где-то существуют. Ученый рассказал, что каспийская нерпа также стоит на грани вымирания.

Особенно в связи с последними событиями. Осенью в Дагестане погибло более двух тысяч особей. Их нашли мертвыми на берегу. Скорее всего, это связано с влиянием человека — добычей нефти и выбросами метана, — объяснил Гашев.

Биолог рассказал, что среди животных, которые напротив будут активно размножаться, можно выделить крыс и домовых мышей. Ученый отметил, что несмотря на все меры борьбы с грызунами, человечеству не удается от них избавиться.

Минприроды в декабре сообщило, что число найденных на побережье Каспийского моря в Дагестане мертвых нерп увеличилось до 2500. В ведомстве отметили, что тела животных появляются в разных локациях республики. Сейчас официальная причина вымирания нерп неясна, специалисты пообещали огласить ее после проведения лабораторных исследований.