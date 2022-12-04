Число найденных мертвых нерп в Дагестане увеличилось до 2500 Минприроды: число найденных мертвых нерп в Дагестане увеличилось до 2500

Фото: ccc05

Число найденных на побережье Каспийского моря в Дагестане мертвых нерп увеличилось до 2500, сообщает Минприроды в Telegram. В ведомстве отмечают, что тела животных появляются в разных локациях республики. Сейчас официальная причина вымирания нерп неясна, специалисты пообещали огласить ее после проведения лабораторных исследований.

Вдоль всего побережья Каспийского моря на территории республики специалистами природоохранных структур продолжаются мероприятия по подсчёту количества погибших тюленей. К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей. Тела обнаруживаются на разных локациях. Причины будут установлены после проведения лабораторных исследований, — говорится в сообщении Минприроды.

Ранее в ведомстве сообщали, что основная версия массовой гибели краснокнижных тюленей в Каспийском море в Дагестане, вероятнее всего, связана с естественными природными факторами. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами.

В публикации говорится, что численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей, а потому нынешние цифры не скажутся критично на популяции животных.