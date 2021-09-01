Телемедицина vs. удалёнка: кто защитит здоровье школьников?

Специалисты Университета Гёте во Франкфурте провели исследование влияния дистанционного формата обучения на результаты школьников во всём мире и пришли к неутешительным выводам: удалёнка не даёт положительного результата. Издание Der Spiegel приводит мнение одного из авторов исследования — профессора педагогики и психологии Андреаса Фрейя (Andreas Frey), он утверждает, что эффективность данного формата обучения такая же, как во время летних каникул. Подобная практика учёбы ведёт к потере накопленных компетенций.

Удалёнка не только ухудшает усвоение необходимых школьникам знаний и навыков, но и негативно отражается на здоровье детей. Согласно данным опроса Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава, опубликованным РБК , у 83,8% школьников на фоне карантинных ограничений и дистанционного обучения появились неблагополучные психические реакции. Депрессивные состояния были отмечены у 42,2% детей, астенические состояния — у 41,6%, обсессивно-фобические — у 37,2%. 26,8% школьников заметили синдром головных болей, а 55,8% столкнулись с нарушением сна. 13,1% признались, что испытывали подавленность. Опрос проводился среди учащихся 5–11 классов в 79 регионах страны, в исследовании приняли участие около 30 тысяч школьников.

Неблагополучные психические реакции, усиленные стрессом от изменения привычного образа жизни и снижением общей физической активности, привели к реальным симптомам и росту заболеваемости школьников. Родители стали бить тревогу и записывать детей на онлайн-консультации к врачам. По статистике телемедицинских сервисов «Ингосстраха», в первом полугодии 2021 года количество обращений к педиатру возросло в 3,35 раза.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Общее число обращений по телемедицинским услугам за указанный период увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество договоров (страховые продукты с опцией телемедицины) выросло на 174%.

Показателен список профильных врачей, услуги которых были востребованы в начале 2021 года. Помимо педиатра и терапевта, в топе запросов оказались телемедицинские консультации гастроэнтеролога (9,35% от всех обращений), невролога (7,71%) и эндокринолога (6,56%).

В период пандемии и локдауна мы отмечали повышенный спрос на опции психологической помощи, — рассказывает заместитель генерального директора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов. — Среди обратившихся было много подростков, многих на онлайн-консультации направили родители, поскольку сами не могли справиться с ситуацией и адаптироваться к карантину. В некоторых случаях психологическую поддержку приходилось оказывать всем членам семьи по-отдельности. Надо полагать, что накопленный в 2020 году стресс дал болезненную симптоматику, что привело к росту спроса на телемедицинские услуги.

Указанное выше исследование НМИЦ показывает, что только 13,4% школьников смогли успешно пройти психологическую и социальную адаптацию к обучению на удалёнке. В таких условиях специалисты «Ингосстраха» ожидают дальнейшего роста востребованности телемедицинских услуг у детей, подростков и их родителей.