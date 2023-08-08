7 секретов воспитания кошки: надо ли наказывать, как отучить драть мебель В интервью NEWS.ru зоопсихолог рассказал, что рекомендуется делать хозяевам домашних животных

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

8 августа отмечается Всемирный день кошек. В 2002 году сотрудники Международного фонда Animal Welfare предложили сделать этот праздник, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных. NEWS.ru поговорил с зоопсихологом Мирославом Волковым и узнал, как правильно воспитывать кошек, организовать их досуг и, например, научить кататься на скейтборде.

В каком возрасте лучше брать кошку

Мирослав Волков рекомендует забирать домой котов постарше, в возрасте 5-6 месяцев. По его мнению, позже не стоит, потому что тогда животное не успеет адаптироваться, сформироваться психологически.

«Маленькие котята еще недостаточно психологически стабильны. То есть они не умеют играть с другими животными, у них нет границ допустимого в поведении. Это особенно важно, если у вас дома уже живут другие кошки», — рассказывает Мирослав Волков.

Он добавил, что животные учатся, когда они бегают, прыгают, дерутся вместе со своими родителями и братьями, сестрами — однопометниками. Когда котенок перегибает палку, его оппонент начинает резко мяукать, давать ему лапой по носу. Таким образом малыш понимает, что так нельзя делать. С другой стороны, котенок учится показывать своему партнеру по игре, когда ему больно или не нравится то или иное действие. Если животное этого не умеет, в будущем может возникнуть риск, что кот будет неблагосклонно относиться к представителям своего вида, уточняет эксперт.

«Кроме того, если человек хочет какого-то определенного кота — активного или, наоборот, спокойного, крупного или миниатюрного, то в 5-6 месяцев уже видно и характер животного, и его физиологическую конституцию», — продолжает Мирослав Волков.

Однако, по словам зоопсихолога, можно забирать и двухмесячного котенка, если раньше он жил в неприемлемых условиях: на улице или в приюте.

«Это критическая ситуация», — добавил Мирослав Волков.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как приучить кота к лотку

Зоопсихолог рассказал, что специально приучать кота к лотку нет никакого смысла. По своей природе эти животные изначально имеют соответствующие инстинкты. Но Мирослав Волков советует создать для кота условия, приближенные к естественным. Они должны соответствовать ожиданиям и предпочтениям животного.

«Я рекомендую покупать максимально большой лоток без сетки с высоким бортиком — около 15 сантиметров. В него насыпаем добротный слой неароматизированного бентонитового наполнителя: он сделан из минеральной глины и очень похож на пляжный песок. Этот наполнитель мягкий, пахнет землей и привлекает кошку. И оставляем лоток. Кот сам туда пойдет. Можно только опустить туда животное, показать, что это место тут находится, и расслабиться», — говорит зоопсихолог.

При этом применять специальные составы, приучающие к лотку, не нужно: это пустая трата денег, лучше купить котенку игрушку, считает Мирослав Волков. Кроме того, зоопсихолог говорит, что если кот все же сделал лужу на полу, не надо тыкать его туда носом: он не поймет, что не так, и только обидится на вас.

Надо ли наказывать кота

По словам Мирослава Волкова, смысла наказывать питомца нет. Животные связывают это не со своим поступком, а лично с человеком. То есть если мы наказываем кота, он начинает думать, что человек — это проблема, его надо избегать. Животное теряет доверие к хозяину и дистанцируется.

«Хуже всего, когда люди обижаются на кота и, например, закрывают его в ванной, в клетке. Мол, он посидит в „карцере“ и научится себя вести. Это не работает. Коту непонятно, почему он лишился благополучия. В результате животное может начать вести себя еще хуже. Так кот будет пытаться обратить на себя внимание, показать, что ему плохо, он боится», — объясняет Мирослав Волков.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кроме того, зоопсихолог уверен: если кот ведет себя плохо, это ошибка владельца. Значит, есть какие-то недоработки по содержанию питомца.

«Мы должны понимать, что кот нам ничем не обязан. Животное не отдает себе отчет в том, что он что-то делает неправильно», — говорит эксперт.

Мирослав Волков добавил, что с точки зрения питомца он все делает так, как ему подсказывают инстинкты и опыт, ведь «у кота нет философских или морально-этических дилемм по поводу того, что шторы, на которых он катается, достались в наследство от бабушки». То есть у животного нет другого способа реализовать потребность лазить по вертикальным поверхностям.

«Если вы методично встречаетесь с тем, что вас бесит и влияет на ваше качество жизни, есть смысл обратиться к специалистам. Они разберут конкретную ситуацию и подскажут, как поведение кота реализовать в мирном ключе», —порекомендовал зоопсихолог.

Как организовать досуг коту

По словам Мирослава Волкова, кошки — это социальные существа, поэтому им необходимо организовать досуг. Зоопсихолог рекомендует купить питомцу игрушку-головоломку.

«Пока вы на работе, кошка будет добывать себе пропитание из игрушки-головоломки. Это шарик или коробочка с разными крышечками, а внутри — корм. И кошка должна догадаться, как коробочку открыть, чтобы добраться до еды. Это отличная разминка и для ума, и для тела», — говорит эксперт.

Важно, чтобы основная миска с едой была пустая, уточняет Мирослав Волков. Головоломка работает, если больше нигде нет корма.

Помимо этого, эксперт советует чаще играть с котом. Стоит купить игрушки, которые соответствуют физиологии животного, например, появились из натуральных материалов — перьев, меха. По словам зоопсихолога, они очень нравятся котам.

«Неплохо использовать игрушки с кошачьей мятой. Только важно, чтобы у кота не было целого склада разных мышек или птичек. Они ему быстро наскучат. Лучше развлекать кота, меняя игрушку каждые 2-3 дня. Можно использовать и лазерную указку. Она, вопреки распространенному мнению, совсем не вредна для кошек. Это как играть с солнечным зайчиком», — советует зоопсихолог.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Мирослав Волков добавил, что хозяин должен каждый день играть с животным по 15-20 минут. Даже стоит доводить кота до усталости, одышки. Это необходимо для здоровья питомца. А если уделять столько времени питомцу невозможно, то лучше завести второго кота. Тогда питомцы будут требовать меньше внимания.

«Чем больше котов, тем меньше проблем. Они поиграют друг с другом, вместе перевернут мусорное ведро, им будет интересно. Но важно правильно подобрать компаньона. Нужно учитывать характеры животных, их предыдущий опыт взаимодействия с сородичами и людьми», — добавил эксперт.

По словам Волкова, большинство россиян имеют не одно, а два-три животных: питомцы обычно ладят друг с другом. Но если все же есть подозрения, что со вторым котом могут возникнуть трудности, можно обратиться к ветеринару или зоопсихологу, советует эксперт.

Можно ли научить кота кататься на скейтборде

Один из трендов — желание хозяев научить котов кататься на скейтбордах, говорит Волков. По словам зоопсихолога, это вполне возможно.

«Это очень классная история. Кошек обучают не только кататься на скейте, но и серфить. Но это подходит не всем животным. Только тем, которые проявляют интерес к определенным механикам: например, кошка любит кататься на роботе-пылесосе. Это значит, что ей интересно находиться на каком-то движущемся предмете. И ее постепенно можно переучить кататься на доске с колесами», — говорит Мирослав Волков.

Дрессировка животного в таком случае сводится к простому набору действий. По словам зоопсихолога, важно закреплять стремление кота кататься на роботе-пылесосе, давать ему за это «вкусняшки». Потом можно принести скейтборд, кот заинтересуется, начнет его нюхать.

«Питомец забрался на доску, мы дали ему вкусняшку. Подтолкнули скейт, кот не испугался и не убежал, снова дали вкусняшку. И так постепенно приучаем. Таким же способом котов обучают, например, ездить в велосипедных корзинах с хозяевами», — рассказывает эксперт.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Нужно ли гулять с котом

По словам Мирослава Волкова, прогулка — хорошее развлечение для кота. Но в этом случае нужно ориентироваться на характер животного. Если кот, очутившись на улице, не боится, начинает с интересом осматриваться, то можно приучать его к прогулкам, постепенно увеличивая время нахождения на улице. Но если кот впадает в истерику, то заставлять его не надо.

«У меня, например, сейчас живут три кота, только один из них с удовольствием гуляет. Мы выходим, он не боится, даже по деревьям лазит. Ведет себя примерно как собака», — говорит Мирослав Волков.

Он добавил, что категорически нельзя отпускать питомца гулять самостоятельно — это может быть для него опасно.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что делать, если кот кусается и царапается

Мирослав Волков уверен, что все домашние животные имеют один общий признак — лояльность к человеку. Но действительно бывают ситуации, когда животное имеет негативный опыт общения с человеком и имеет соответствующую поведенческую реакцию по отношению к нему — начинает кусаться, царапаться, не подпускает к себе. В таком случае, утверждает зоопсихолог, нужно адаптировать кота.

«Этот процесс довольно длительный и тяжелый. Иногда на это уходит несколько лет. Нужно объяснить животному, что человек неопасен», — говорит он.

Мирослав Волков предлагает построить программу адаптации так, чтобы объяснить кошке, что человек дает ей критически важный ресурс, например, еду. Стоит начать кормить животное в своем присутствии: дать миску с вкусным и ароматным кормом, но не уходить из комнаты, а остаться. Волков рекомендует держаться немного поодаль, чтобы животное могло подойти к миске и видеть хозяина. А потом стоит постепенно сокращать это расстояние.

«Второй способ — фармакологический. Даем кошке седативный препарат, просто чтобы животное немного успокоилось, чтобы триггер не был для нее настолько значим», — рассказывает зоопсихолог.

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