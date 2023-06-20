Как собаки спасают людей: фото тренировки отряда «Центроспас» МЧС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинологическая служба отряда «Центроспас» МЧС России была создана в 1996 году, в июне она отмечает 27 лет со дня образования.

Сейчас кинологическая служба насчитывает 198 расчетов. Большая часть из них задействована в поисково-спасательной работе, остальная — в минно-разыскных операциях. Еще 30 расчетов работают в горно-лавинной местности.

За 27 лет существования службы собаки помогали спасать людей не только в России, но и за границей. Так, например, кинологические расчеты участвовали в разминировании в Сербии, Хорватии, Косово, обследовали завалы после разрушительных землетрясений в Непале, Турции и Сирии.

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Как сообщают в МЧС, собак тренируют в лесопарковой зоне, где для них создают условия, которые имитируют чрезвычайную ситуацию. Например, тренировочную площадку оборудуют таким образом, чтобы воссоздавались узкие расщелины, подвижность и сыпучесть завалов, а поверхности и препятствия были неудобными для прохождения.

В 2023 году кинологическая служба планирует обучить 15 расчетов поисково-спасательных формирований и спасательных воинских формирований со служебными собаками.

В фотогалерее NEWS.ru — сотрудники кинологического отряда «Центроспас» МЧС России с собакой во время тренировки на учебной площадке.