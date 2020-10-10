Зоопсихолог рассказала, как наладить контакт с собакой

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Собаки — единственные животные, для которых взгляд в глаза играет ту же роль, что и для людей. Если у других животных это зачастую признак противостояния, то собаки взгляд в глаза воспринимают как доверие и открытость, рассказала зоопсихолог Марианна Гладких.

Общаясь с ними, имеет смысл смотреть им в глаза. Тогда животное чувствует расположение, отметила она.

При этом, чтобы заслужить доверие животного, важно быть последовательным в действиях. Тогда поступки человека будут понятны питомцу, ведь собаки считывают человека по его жестам.

Человек должен быть читаем и понятен в своих поступках. Он должен совершать одни и те же действия в одной и той же ситуации. Если что-то можно, то можно всегда. Если чего-то нельзя, то нельзя всегда, — пояснила Гладких в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Для собаки язык жестов важнее, чем голосовая коммуникация, добавила она. Поэтому даже звать питомца на кормление имеет смысл определённым образом.

Особенно эти советы важны в случаях, когда человек берёт собаку из приюта. Потенциальный владелец должен быть предельно спокойным, не резким, дружелюбным. Однако при этом ему важно продумывать действия: можно говорить приятным голосом, а поза может выражать угрозу. Собака будет доверять, когда человек станет для неё предсказуем, подчеркнула Гладких.

Ранее кинолог Евгений Цигельницкий рассказал, собаки каких пород подойдут пожилым людям. Как писал NEWS.ru, он рекомендовал выбирать питомца нужно, основываясь на активности человека.