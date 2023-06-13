Ветеринар дал советы, как организовать питание стерилизованной кошки Ветеринар Князьков посоветовал исключить молоко и жирную рыбу из рациона стерилизованной кошки

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Практически у всех животных после стерилизации уменьшается активность, а также замедляется обмен веществ и снижается частота мочеиспускания, что приводит к риску развития мочекаменной болезни, особенно у кошек, рассказал aif.ru ветеринарный врач Алексей Князьков. По его словам, для здоровья питомца необходимо организовать его правильное питание, исключив из него, в частности, молоко и жирную рыбу.

Как пояснил эксперт, при подборе рациона для стерилизованных кошек важно учитывать несколько важных моментов. Так, после операции не стоит менять вид питания. Если кошка привыкла есть натуральные продукты, необходимо скорректировать ее рацион, уменьшив объем порции и изъяв из меню ряд продуктов.

По словам ветеринара, к запрещенным для стерилизованных кошек прежде всего относятся молочные продукты, которые чаще всего не усваиваются организмом животного и могут приводить к расстройствам ЖКТ. Также вредны для домашнего хищника колбасы и копчености из-за высокого содержания в них соли и специй, они могут вызвать отравление или повысить риск возникновения мочекаменной болезни. Образованию камней способствует и жирная рыба, богатая фосфором.

При использовании магазинных кормов врач посоветовала перейти на продукцию из специальных линеек для стерилизованных кошек. Такое питание разработано с учетом потребностей питомцев и сведет к минимуму риски возникновения негативных последствий.

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