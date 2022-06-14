Зоопсихолог перечислила опасности самовыгула собак Зоопсихолог Фаустова перечислила опасности самовыгула собак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самовыгул собак опасен прежде всего для самих животных — они могут попасть под машину или ещё в какие-нибудь неприятности, предупредила зоопсихолог Милена Фаустова в разговоре с «Радио 1». Также питомец может кого-то покусать, а кроме того, на самостоятельных прогулках собаки бесконтрольно размножаются.

Ответственность хозяев за животных, которых отправляют на самовыгул, как правило, очень невысокая. Хозяева часто не следят за здоровьем этих животных, не делают необходимые прививки и обработку от клещей. И часто таких животных не стерилизуют. И это приводит к тому, что размножаются бездомные щенки, то есть растёт проблема бездомных животных, — сказала Фаустова.

Предложенный недавно законопроект, по которому региональные власти смогут запрещать самовыгул, вряд ли решит этот вопрос, считает она. Инициатива лишена конкретики, по ней непонятно, как это делать, как искать хозяев псов.

В Госдуме ранее предложили дать регионам полномочия устанавливать ответственность за самовыгул. Кроме того, россиян могут начать штрафовать за выброшенных на улицу питомцев. Первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов сообщил, что поправки в КоАП согласованы и могут быть приняты в весеннюю сессию.