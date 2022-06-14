Россиян предложили штрафовать за выброшенных питомцев Депутат Бурматов предложил ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных на улицу животных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных на улицу питомцев и до 200 тысяч — за укусы домашними животными при отсутствии состава уголовного преступления, сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов. По его словам, поправки в КоАП, ужесточающие ответственность владельцев домашних животных, уже согласованы и могут быть приняты в весеннюю сессию, передает РИА Новости.

Поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними. <...> Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных, <...> будут установлены в размере до 30 тысяч рублей, — сказал Бурматов.

Ранее в московском водоеме парка «Братцево» в районе Южное Тушино за усадьбой Строгановых нашли около двух десятков мертвых собак и кошек. Тела животных достали из воды, по предварительным данным, среди них больше кошек. Как животные погибли и оказались в воде, пока неизвестно.

Также 20 мая житель Улан-Удэ обнаружил возле реки Уда около десяти трупов собак, разлагающихся на импровизированном кладбище. Некоторые животные были упакованы в белые мешки, однако многие просто лежали на земле.