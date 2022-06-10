Десятки мёртвых собак и кошек нашли в московском водоёме

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В московском водоёме парка «Братцево» в районе Южное Тушино за усадьбой Строгановых нашли около двух десятков мёртвых собак и кошек, сообщает «360». Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские и экологи.

В этом водоеме в воде около 20 собак и кошек. Вчера вечером приезжали полиция и врач из государственной ветеринарной клиники, — рассказал очевидец.

Тела животных начали доставать из воды, по предварительным данным, среди них больше кошек. Как животные погибли и оказались в воде — неизвестно.

20 мая житель Улан-Удэ и обнаружил возле реки Уды около десяти трупов собак, разлагающихся на импровизированном «кладбище». По его словам, река протекает через весь город, из нее берут питьевую воду для микрорайона.

Он предположил: судя по степени разложения, трупы собак находились здесь достаточно длительное время. Некоторые животные были упакованы в белые мешки, однако многие просто лежали на земле. Рыбак указал на ужаснейший запах, исходящий от трупов, и назвал происходящее экологической катастрофой.

Ранее в Санкт-Петербурге во время пожара в жилом доме на проспекте Ленина, 76, сгорело больше дюжины кошек. На месте происшествия работали 15 спасателей на трех машинах, причиной пожара оказалось замыкание холодильника.