Во время пожара в Санкт-Петербурге сгорело больше дюжины кошек

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге во время пожара в жилом доме по адресу: проспект Ленина, 76, сгорело больше дюжины кошек. Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС, хозяин квартиры занимался разведением кошачьих.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 11:48. Сотрудники экстренных служб направились на проспект Ленина, 76. В трёхкомнатной квартире горела обстановка на площади два квадратных метра, — пишет издание.

В 12:41 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар. По данным источника, в квартире находилось множество кошек, больше дюжины из них погибли, остальным удалось спастись. На месте происшествия работали 15 спасателей на трёх машинах, причиной пожара оказалось замыкание холодильника.

Ранее в Великих Луках Псковской области почти 50 кошек и одна собака погибли при пожаре в жилом доме. Как сообщили в областном ГУ МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание в холодильнике.