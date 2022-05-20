В Улан-Удэ на берегу реки нашли свалку мертвых собак

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Житель Улан-Удэ отправился на рыбалку к реке Уда и обнаружил около десяти трупов собак, разлагающихся на импровизированном «кладбище». По его словам, река протекает через весь город, из нее берут питьевую воду для микрорайона, пишет «МК в Бурятии».

Думаю, вы очень удивитесь тому, что творится здесь. Вот речка, которая протекает через весь город, и из которой берется питьевая вода для микрорайона. Она, конечно, прогоняется через фильтр, но все равно, — отметил автор ужасающей находки.

Он предположил: судя по степени разложения, трупы собак находились здесь достаточно длительное время. Некоторые животные были упакованы в белые мешки, однако многие просто лежали на земле. Рыбак указал на ужаснейший запах, исходящий от трупов, и назвал происходящее экологической катастрофой. Другой очевидец в комментариях под публикацией заявил, что насчитал порядка 15–17 собачьих тел на аналогичном погосте.

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