В Минсельхозе рассказали, когда питомца нужно вести к зоопсихологу

Некоторые домашние животные нуждаются в помощи зоопсихолога, если они проявляют агрессию или ведут отличный от хозяйского жизненный цикл. Об этом «360» рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Не все домашние животные нуждаются в помощи зоопсихолога, но он нужен в тех случаях, когда питомцы проявляют агрессию либо их жизненный цикл не совпадает с их владельцами, — отметил министр.

Например, животные могут начать убегать из дома или же использовать для туалета запрещённые для этого места, сообщил Воскресенский.

В целом зоопсихология как специальность достаточно молода и лишь начинает свой путь, чтобы в конечном итоге сформировать необходимые методики работы с домашними животными. На сегодняшний день специалисты в этой области уже начинают показывать хорошие результаты, заключил политик.

Ранее зоопсихолог Марианна Гладких рассказала, что собаки — единственные животные, для которых взгляд в глаза играет ту же роль, что и для людей. Если у других животных это зачастую признак противостояния, то собаки взгляд в глаза воспринимают как доверие и открытость.