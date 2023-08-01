В Госдуме предложили проверять детские игрушки на духовность Депутат Госдумы Буцкая предложила проводить социальную и психологическую оценку игрушек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая выступила с инициативой оценки детских игрушек на предмет духовности и нравственности, сообщает Telegram-канал «Подъем». Предлагаемый ею законопроект предусматривает введение добровольной психолого-педагогической сертификации игрушек. По ее результатам можно будет судить о том, может ли та или иная игрушка причинить вред психическому здоровью детей.

Речь идет об игрушках и играх, которые вызывают ужас у детей, родителей и у законодателей. Например, это знаменитые мягкие Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtime. Этот персонаж оживает и должен убить своего владельца, — пояснила парламентарий.

Ранее член думского комитета по международным делам Мария Бутина призвала убрать кукол Барби с отечественного рынка. По ее словам, кукла и ее производитель, компания Mattel, «завозят» в Россию тему ЛГБТ.

Психолог Анна Циркунова, в свою очередь, предложила заменить кукол Барби на российский аналог, за основу которого взять героинь сказок, таких как Василиса Премудрая или Марья-искусница. Она отметила, что эти героини отличаются мудростью, уважением к себе, добротой и смекалкой, а американская игрушка является деструктивной из-за идеального внешнего вида и несет нездоровую культуру восприятия себя.