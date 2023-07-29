В Госдуме потребовали запретить Барби Депутат ГД Бутина потребовала убрать кукол Барби с российского рынка из-за ЛГБТ-пропаганды

Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина призвала убрать кукол Барби с российского рынка. В интервью, опубликованном Telegram-каналом «Дума ТВ», она также раскритиковала фильм о знаменитой игрушечной девушке.

Что мы видим [в фильме «Барби»]: геи, трансы, женщины, которые захватили мир. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Наша с вами задача — продвигать свои образы. Но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они «завозят» в Россию тему ЛГБТ, — заявила Бутина.

Ранее психолог Анна Циркунова заявила, что кукол Барби следует заменить на российский аналог, за основу которого можно взять героинь сказок, таких как Василиса Премудрая или Марья-искусница. По ее мнению, эти героини отличаются мудростью, уважением к себе, добротой и смекалкой, а американская игрушка является деструктивной из-за идеального внешнего вида и несет нездоровую культуру восприятия себя.

При этом психолог Наталья Наумова рассказала, что кукла Барби с синдромом Дауна сможет научить детей терпимости к тем людям, которые от них отличаются. Она отметила, что благодаря подобным игрушкам можно объяснить необходимость относиться с терпением ко всем людям.