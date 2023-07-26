Психолог предложила заменить куклу Барби на Василису Премудрую Психолог Циркунова предложила заметить кукол Барби на российский аналог

Фото: Mark Blinch/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кукол Барби следует заменить на российский аналог, за основу можно взять героинь сказок, таких как Василиса Премудрая или Марья Искусница, уверена психолог Анна Циркунова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она заявила, что эти героини отличаются мудростью, уважением к себе, добротой и смекалкой.

Вместо Барби в пример можно взять героинь русских народных сказок: Василису Премудрую, Марью Искусницу. Они отличаются мудростью, уважением к себе и своим способностям, отзывчивостью, умом и смекалкой, пониманием своей силы, — считает Циркунова.

По ее словам, Барби при этом являются деструктивными из-за их идеального внешнего вида и несут нездоровую культуру восприятия себя. По мнению специалиста, куклы создают иллюзию, что достичь желаемого можно только красивой внешностью. Если нельзя запретить их продажу, то нужно хотя бы переодеть их в русские народные наряды, уточнила Циркунова.

Мнение психолога поддержал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Парламентарий заявил, что Барби «для русской традиции выглядят достаточно стремно». Он при этом подчеркнул, что о борьбе с американскими куклами речи не идет. Он выразил сожаление, что родители считают эти игрушки подходящими для детей.

Психолог Наталья Наумова ранее рассказала, что кукла Барби с синдромом Дауна сможет научить детей терпимости к тем людям, которые от них отличаются. Она отметила, что благодаря подобным игрушкам можно объяснить необходимость относиться с терпением ко всем людям.