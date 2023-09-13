Ветеринар призвал с пониманием отнестись к поведению кошек во время течки Ветеринар Перфилов напомнил об оставлении кошками меток во время течки

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В период течки кошки могут активно начать оставлять в квартире мочевые метки, предупредил ветеринар Семен Перфилов. В разговоре с LIFE.ru он уточнил, что в это время домашние питомцы могут потерять аппетит. Ветврач подчеркнул, что некоторые кошки могут вообще забыть о еде в период течки из-за повышенной тревожности. Эксперт призвал с пониманием отнестись к поведенческим особенностям питомца.

У периода половой активности есть <...> неприятные проявления, например появление в квартире мочевых меток. Кошки, ко всему прочему, во время течки забывают о многих своих нуждах. Так, у них теряется аппетит, а некоторые питомицы из-за тревожности совсем перестают есть, — напомнил Перфилов.

По словам ветеринара, в среднем течка длится от пяти до 20 дней и может повторяться каждые несколько недель. В это время питомец становится очень ласковым: может тереться о хозяина или мебель, часто просится на руки. Кроме того, кошки становятся чрезвычайно чистоплотными, а также начинают много и громко мяукать. Хозяевам важно помнить, что все действия животного направлены на поиск самца и изменения в поведении временные. Ругаться и сердиться на питомца нельзя — это естественное поведение, предупредил Перфилов.

Ветеринар посоветовал отвести кошку на стерилизацию, если хозяева не планируют разводить котят. Он отметил, что нельзя использовать гормональные препараты, это чревато различными заболеваниями.

Если кошечка участвует в разведении, необходимо посетить врача-репродуктолога, который поможет выбрать наиболее безопасные методы прерывания течки исходя из индивидуальных особенностей животного, — заключил эксперт.

Ветеринар Ирина Коробейникова ранее посоветовала подобрать интеллектуальные игрушки для кота или сделать игры самостоятельно, чтобы разнообразить досуг питомца. По ее словам, для этого можно развесить на дверных ручках фантики на веревочках.