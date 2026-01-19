Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 08:27

Просыпаюсь с удовольствием — эти рулетики изменили мое отношение к завтраку: готовлю быстро, семья сыта и довольна

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вкус и текстура этих рулетиков — идеальный баланс. Снаружи — тонкий, хрустящий, почти слоеный лаваш. Внутри — солоноватый упругий бекон и тягучий нежный сыр, который успевает расплавиться в горячем «коконе». Сочетание, от которого невозможно оторваться.

Два тонких армянских лаваша разрезаю на полоски шириной 4–5 см. На каждую полоску кладу один ломтик бекона (всего 200 г), а сверху — ломтик твердого сыра (200 г). Если сыр не режется тонко, его можно натереть на крупной терке и насыпать горкой. Плотно скручиваю каждую полоску в рулет, начиная с края с начинкой. Каждый рулетик протыкаю деревянной шпажкой или зубочисткой, чтобы он не развернулся. Выкладываю рулетики на сухой противень или на решетку в один слой. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 10–12 минут. За это время лаваш станет золотистым и хрустящим, бекон подрумянится, а сыр внутри полностью расплавится. Подаю закуску горячей или теплой, предварительно вынув шпажки.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

