Простой салат с крабовыми палочками и сухариками: роскошное сочетание недорогих ингредиентов

Попробуйте приготовить невероятно простой, сытный и любимый многими салат с крабовыми палочками и сухариками, который станет настоящей палочкой-выручалочкой для любого повода.

Вам понадобится: упаковка крабовых палочек (200 г), 3-4 вареных яйца, 150 г твердого сыра, упаковка ржаных или чесночных сухариков и 2-3 зубчика чеснока. Для заправки используйте майонез. Крабовые палочки и яйца мелко нарежьте, сыр натрите на крупной терке. Все ингредиенты, кроме сухариков, смешайте в салатнике, добавьте выдавленный чеснок и заправьте майонезом. Сухарики добавьте непосредственно перед подачей, чтобы они остались хрустящими.

Вкус этого салата — это потрясающий контраст нежной сладости крабовых палочек, сливочности сыра и яиц с остротой чеснока и пикантным хрустом сухариков. Он получается очень насыщенным и ароматным. Роскошное сочетание недорогих ингредиентов!

