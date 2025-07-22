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22 июля 2025 в 14:30

Простой рецепт «Райта» с огурцами! Охлаждающий индийский салат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простой рецепт «Райта» с огурцами! Охлаждающий индийский салат! Этот традиционный индийский салат станет идеальным дополнением к острым блюдам или легкой самостоятельной закуской. Его освежающий вкус с пикантными нотками зиры и горчицы прекрасно уравновесит жгучие специи индийской кухни. Готовится всего за 15 минут!

Ингредиенты

  • Огурцы — 3 средних шт.
  • Натуральный йогурт без добавок — 200 г
  • Свежая зелень — 1 пучок
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Зира (кумин) — 1 ч. л.
  • Семена горчицы — 1 ч. л.
  • Молотая куркума — ½ ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Молотый перец чили — для подачи

Приготовление

  1. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко порубите. Для аутентичного вкуса лучше использовать кинзу, но можно и мяту. В сковороде разогрейте масло. Добавьте семена горчицы — они должны потрескивать. Затем сыпьте зиру и прогревайте еще, пока специи не раскроют аромат. Снимите с огня и дайте маслу остыть.
  2. В миске смешайте йогурт с пряным маслом. Добавьте огурцы, зелень, куркуму и соль. Накройте салат пленкой и поставьте в холодильник на 10 минут. Традиционно «Райту» подают с лепешками или используют как соус к острым мясным и овощным блюдам.

Ранее мы готовили овощной салат с моцареллой, кунжутом и пикантным соусом — вкусно и просто.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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