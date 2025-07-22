Простой рецепт «Райта» с огурцами! Охлаждающий индийский салат! Этот традиционный индийский салат станет идеальным дополнением к острым блюдам или легкой самостоятельной закуской. Его освежающий вкус с пикантными нотками зиры и горчицы прекрасно уравновесит жгучие специи индийской кухни. Готовится всего за 15 минут!

Ингредиенты

Огурцы — 3 средних шт.

Натуральный йогурт без добавок — 200 г

Свежая зелень — 1 пучок

Растительное масло — 1 ст. л.

Зира (кумин) — 1 ч. л.

Семена горчицы — 1 ч. л.

Молотая куркума — ½ ч. л.

Соль — по вкусу

Молотый перец чили — для подачи

Приготовление

Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко порубите. Для аутентичного вкуса лучше использовать кинзу, но можно и мяту. В сковороде разогрейте масло. Добавьте семена горчицы — они должны потрескивать. Затем сыпьте зиру и прогревайте еще, пока специи не раскроют аромат. Снимите с огня и дайте маслу остыть. В миске смешайте йогурт с пряным маслом. Добавьте огурцы, зелень, куркуму и соль. Накройте салат пленкой и поставьте в холодильник на 10 минут. Традиционно «Райту» подают с лепешками или используют как соус к острым мясным и овощным блюдам.

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