Простой рецепт «Райта» с огурцами! Охлаждающий индийский салат! Этот традиционный индийский салат станет идеальным дополнением к острым блюдам или легкой самостоятельной закуской. Его освежающий вкус с пикантными нотками зиры и горчицы прекрасно уравновесит жгучие специи индийской кухни. Готовится всего за 15 минут!
Ингредиенты
- Огурцы — 3 средних шт.
- Натуральный йогурт без добавок — 200 г
- Свежая зелень — 1 пучок
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Зира (кумин) — 1 ч. л.
- Семена горчицы — 1 ч. л.
- Молотая куркума — ½ ч. л.
- Соль — по вкусу
- Молотый перец чили — для подачи
Приготовление
- Огурцы нарежьте мелкими кубиками. Зелень мелко порубите. Для аутентичного вкуса лучше использовать кинзу, но можно и мяту. В сковороде разогрейте масло. Добавьте семена горчицы — они должны потрескивать. Затем сыпьте зиру и прогревайте еще, пока специи не раскроют аромат. Снимите с огня и дайте маслу остыть.
- В миске смешайте йогурт с пряным маслом. Добавьте огурцы, зелень, куркуму и соль. Накройте салат пленкой и поставьте в холодильник на 10 минут. Традиционно «Райту» подают с лепешками или используют как соус к острым мясным и овощным блюдам.
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