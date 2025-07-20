Овощной салат с моцареллой, кунжутом и пикантным соусом — вкусно и просто

Овощной салат с моцареллой, кунжутом и пикантной заправкой! Этот свежий овощной салат станет идеальным выбором для легкого и вкусного перекуса! Нежная моцарелла, хрустящие огурцы, сочные помидоры и ароматная заправка с медом и горчицей создают гармоничный вкус. А обжаренный кунжут добавляет пикантности. Попробуйте — это просто и бесподобно!
Ингредиенты
- Масло оливковое — 3 столовые ложки
- Мед — 1 столовая ложка
- Сок лимонный — 1 чайная ложка
- Горчица — 1 чайная ложка
- Травы прованские — по вкусу
- Кунжутные семечки — 1 столовая ложка
- Помидоры — 2 штуки
- Огурцы — 2 штуки
- Сыр моцарелла — 100 г
- Салат зеленый — 1 пучок
Приготовление
- Порвать салат руками. Нарезать томаты, огурцы и моцареллу кубиками.
- Приготовить заправку: смешать оливковое масло с медом, добавить горчицу, прованские травы и соль по вкусу.
- Выложить все овощи и сыр в хаотичном порядке, полить заправкой и посыпать слегка поджаренным кунжутом. Приятного аппетита!
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