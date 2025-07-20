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20 июля 2025 в 08:00

Овощной салат с моцареллой, кунжутом и пикантным соусом — вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овощной салат с моцареллой, кунжутом и пикантной заправкой! Этот свежий овощной салат станет идеальным выбором для легкого и вкусного перекуса! Нежная моцарелла, хрустящие огурцы, сочные помидоры и ароматная заправка с медом и горчицей создают гармоничный вкус. А обжаренный кунжут добавляет пикантности. Попробуйте — это просто и бесподобно!

Ингредиенты

  • Масло оливковое — 3 столовые ложки
  • Мед — 1 столовая ложка
  • Сок лимонный — 1 чайная ложка
  • Горчица — 1 чайная ложка
  • Травы прованские — по вкусу
  • Кунжутные семечки — 1 столовая ложка
  • Помидоры — 2 штуки
  • Огурцы — 2 штуки
  • Сыр моцарелла — 100 г
  • Салат зеленый — 1 пучок

Приготовление

  1. Порвать салат руками. Нарезать томаты, огурцы и моцареллу кубиками.
  2. Приготовить заправку: смешать оливковое масло с медом, добавить горчицу, прованские травы и соль по вкусу.
  3. Выложить все овощи и сыр в хаотичном порядке, полить заправкой и посыпать слегка поджаренным кунжутом. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат «Одуванчик» — нежный и воздушный! Нужны картофель и красная рыба.

салат
огурцы
помидоры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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