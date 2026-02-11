Просто заливаю муку молоком — и в духовку! Получается нереально вкусно, слов нет. Делаю постоянно

Возьмите молоко, муку и сахар — и сотворите волшебные пряники, которые перевернут ваше представление о простой выпечке. Это гениально простое и почти магическое блюдо, где горячее молоко заменяет яйца, создавая невероятно мягкую и ароматную основу.

Получается потрясающая вкуснятина: нежные, упругие и в меру плотные пряники с бархатистой мякотью, тонкой сахарной корочкой и глубоким молочно-ванильным ароматом, который наполняет весь дом уютом.

Для приготовления вам понадобится: 200 г молока, 400–430 г муки, 180 г сахара, 10 г ванильного сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, 50 мл растительного масла и сахарная пудра для обсыпки. Молоко доведите почти до кипения, сразу снимите с огня и растворите в нем обычный и ванильный сахар. Остудите 2–3 минуты. В теплую смесь влейте растительное масло и добавьте разрыхлитель. Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая сначала ложкой, а затем руками мягкое, немного липкое тесто. Дайте ему отдохнуть 10 минут под полотенцем. Разделите тесто на части, скатайте из них шарики, обваляйте каждый в сахарной пудре и слегка приплюсните. Выложите заготовки на противень с бумагой. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до легкого румянца. Подавайте остывшими к чаю — они идеальны вприкуску.

