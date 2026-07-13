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13 июля 2026 в 07:31

Просто смешайте два яйца с хлебом: завтрак практически из ничего — легко, как пожарить глазунью

Фото: D-NEWS.ru
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Завтрак, который готовится практически из ничего, но поражает своей простотой и вкусом, — это яичные гнезда с хлебом. Батон, пара яиц и немного молока превращаются в сытное, нежное блюдо с румяной корочкой.

Для приготовления понадобится: 3 ломтика батона, 100 мл молока, 2 яйца, соль, перец, зелень по желанию. Хлеб замочите в молоке, разомните вилкой до состояния кашицы. Отделите белки от желтков. Белки добавьте к хлебной массе, посолите, добавьте рубленую зелень, перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите хлебную массу в виде двух круглых лепешек, разровняйте. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты до золотистой корочки. Переверните, в центре каждой лепешки сделайте небольшое углубление и вылейте туда желтки. Накройте крышкой и готовьте еще 2–3 минуты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Оказалось, что это ничуть не сложнее, чем просто пожарить яичницу. Совет: добавьте в хлебную массу немного тертого сыра для хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить яичные медальоны: нужны лишь 3 яйца и 2 помидора.

Проверено редакцией
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завтраки
яйца
Дарья Иванова
Д. Иванова
Просто смешайте два яйца с хлебом: завтрак практически из ничего — легко, как пожарить глазунью Завтрак, который готовится практически из ничего, но поражает своей простотой и вкусом — это яичные гнезда с хлебом. Батон, пара яиц и немного молока превращаются в сытное, нежное блюдо с румяной корочкой.
3 ломтика батона
100 мл молока
2 яйца
соль, перец
зелень по желанию
>
Хлеб замочите в молоке, разомните вилкой до состояния кашицы.
Отделите белки от желтков. Белки добавьте к хлебной массе, посолите, добавьте рубленую зелень, перемешайте.
Разогрейте сковороду с маслом. Выложите хлебную массу в виде двух круглых лепешек, разровняйте. Обжаривайте на среднем огне 3-4 минуты до золотистой корочки.
Переверните, в центре каждой лепешки сделайте небольшое углубление и вылейте туда желтки. Накройте крышкой и готовьте еще 2-3 минуты.
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