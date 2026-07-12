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12 июля 2026 в 10:35

Перестала лепить хачапури — делаю хычины с сыром и зеленью за 20 минут. Хрустящая вкуснятина на завтрак

Фото: D-NEWS.ru
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Беру муку, кефир, сыр и зелень — замешиваю мягкое тесто, раскатываю лепешки, выкладываю начинку из сыра с зеленью, защипываю и обжариваю на сухой сковороде до румяных пятен.

Получается обалденная вкуснятина: хычины тонкие, с хрустящей корочкой и нежной, тягучей сырной начинкой с ароматом зелени — идеально к шашлыку, мясным блюдам или просто со сметаной. Этот рецепт выручает, когда хочется вкусной и сытной закуски без лишней возни.

Для приготовления вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 1/2 ч. ложки соли, 300 г сыра (сулугуни, брынза или смесь), пучок зелени (укроп, петрушка, кинза). Замесите тесто из муки, кефира и соли, дайте отдохнуть 10 минут. Сыр натрите, смешайте с рубленой зеленью. Тесто разделите на 6–8 частей, раскатайте в лепешки, выложите начинку, защипните края, слегка раскатайте. Обжаривайте на сухой разогретой сковороде с двух сторон до румяных пятен. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти хычины — даже те, кто не любит сыр, просили добавки! Они получаются тонкими и хрустящими. Кстати, вместо кефира можно взять сыворотку. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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