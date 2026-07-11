Беру 2 литра молока и делаю сыр за час — настоящий, домашний, без химии. Никакой покупной не сравнится

Многие считают, что домашний сыр — это возня с заквасками. Ерунда. Я варю его из обычного молока и сметаны, и получается божественно.

Ингредиенты

Молоко — 2 л, сметана — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., яйца — 3 шт.

Как готовлю

Сначала довожу молоко до кипения, но слежу, чтобы не убежало. В отдельной миске взбиваю яйца со сметаной и солью до однородности. Тонкой струйкой вливаю яичную смесь в кипящее молоко, постоянно помешивая. Через пару минут, когда масса свернется и сыворотка станет прозрачной, откидываю все на марлю. Осталось дать сыру хорошо стечь и остыть под прессом. Через час получается нежный, упругий сыр, который можно резать ножом и подавать к столу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сыр получился нежный, с легкой кислинкой и упругой текстурой, как у хорошей брынзы. Когда нарезал его на домашний хлеб, семья смела все за пять минут. Мой совет: не выливайте сыворотку — на ней отличные блины получаются.