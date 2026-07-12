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12 июля 2026 в 07:32

Вместо скучных завтраков жарю тост с яйцом в капустном кольце — просто, а выглядит как из ресторана

Фото: D-NEWS.ru
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Из самых доступных продуктов можно приготовить завтрак как из ресторана, и рецепт тоста с яйцом в капустном кольце один из таких.

Для приготовления понадобится: 200 г капусты, 1 ст. л. муки, 3 яйца, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки, 2 тонких ломтика сыра и 2 ломтика батона.

Капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками, чтобы она стала мягче, затем добавьте муку и одно яйцо, тщательно перемешайте до однородности и дайте массе постоять 5–10 минут. На разогретую сковороду с маслом выложите половину капустной смеси, формируя кольцо диаметром 10–12 см, и обжарьте до золотистой корочки. Аккуратно переверните кольцо, в центр разбейте яйцо, посолите и поперчите. Когда белок схватится, положите сверху ломтик сыра, накройте его ломтиком батона, переверните конструкцию и обжарьте хлеб до румяной корочки. Повторите процесс для второго тоста.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить такой тост на завтрак и дала совет: используйте молодую капусту — она нежнее и быстрее готовится.

Ранее стало известно, как приготовить омлет-рулет с творогом и зеленью — без духовки.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
яйца
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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