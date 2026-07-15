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15 июля 2026 в 13:00

Просто лью кефир в творог: пышки на завтрак — толстые, мягкие, на замену наскучившим сырникам

Фото: D-NEWS.ru
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Когда сырники приедаются, жарю на завтрак и перекус пышки из творога и кефира. Тесто готовится элементарно, без взбивания, а за счет реакции соды с теплым кефиром они становятся высокими и пористыми.

Ингредиенты: 250 г творога, 250 мл теплого кефира, 2 яйца, 1 ч. л. соды, 200 г муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, ванилин. В миске смешайте творог, кефир, яйца и сахар. Затем добавьте муку, соду и соль, перемешайте до однородного, но чуть липкого теста. Оставьте на 10 минут для активации соды. Разогрейте сковороду с маслом, жарьте пышки, как оладьи, на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Удивило, что пышки после остывания сохранили свою воздушность и не опали. Совет: не перемешивайте тесто слишком долго, чтобы сохранить пузырьки воздуха.

Ранее стало известно, как приготовить творожные булочки с яблоком и корицей.

Проверено редакцией
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рецепты
пышки
оладьи
Дарья Иванова
Д. Иванова
Просто лью кефир в творог: пышки на завтрак — толстые, мягкие, на замену наскучившим сырникам Когда сырники приедаются, жарю на завтрак и перекус пышки из творога и кефира. Тесто готовится элементарно, без взбивания, а за счет реакции соды с теплым кефиром они становятся высокими и пористыми.
250 г творога
250 мл теплого кефира
2 яйца
1 ч. л. соды
200 г муки
2 ст. л. сахара
щепотка соли
ванилин
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В миске смешайте творог, кефир, яйца и сахар. Затем добавьте муку, соду и соль, перемешайте до однородного, но чуть липкого теста. Оставьте на 10 минут для активации соды.
Разогрейте сковороду с маслом, жарьте пышки, как оладьи, на среднем огне под крышкой по 3–4 минуты с каждой стороны.
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