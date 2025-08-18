Просто и без стерилизации: маринованные шампиньоны с луком

Маринованные шампиньоны с луком — это пикантная закуска с нежным грибным вкусом, где хрустящая текстура шампиньонов идеально сочетается с остротой маринада и сладковатыми нотками лука. Готовится просто, без стерилизации.

Для приготовления возьмите 1 кг мелких шампиньонов (промытых, но не очищенных), 2 луковицы (нарезанных кольцами), 3 зубчика чеснока (пластинами). Приготовьте маринад: вскипятите 1 л воды с 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 5 горошинами черного перца, 3 лавровыми листами и 100 мл уксуса 9%. Грибы и лук уложите в банки, залейте кипящим маринадом, закройте капроновыми крышками.

После остывания храните в холодильнике — уже через 3 дня грибы пропитаются ароматом специй и будут готовы к подаче. Эти шампиньоны с хрустящим луком идеальны к картошке, мясу или как самостоятельная закуска.

