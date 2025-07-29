Будете есть всю зиму без остановки: салат из огурцов и помидоров в банке

Будете есть всю зиму без остановки: салат из огурцов и помидоров в банке

Салат на зиму из огурцов, помидоров и лука — это взрыв свежести среди зимних холодов. Огурчики остаются хрустящими, помидоры дают насыщенный вкус, а лук добавляет пикантную остроту. Эти банки вы будете есть всю зиму без остановки!

Для приготовления возьмите 1 кг мелких огурцов, 1 кг помидоров черри (или нарежьте крупные дольками), 300 г репчатого лука кольцами. Уложите овощи в стерильные банки, добавив зонтики укропа, листья смородины и 3–4 зубчика чеснока на банку. Приготовьте маринад: 1 л воды, 100 г сахара, 50 г соли, 150 мл 9% уксуса, 5 горошин черного перца, 2 лавровых листа. Доведите до кипения, залейте овощи и стерилизуйте 15 минут (литровые банки).

Закатайте, переверните и укутайте до остывания. Через месяц овощи пропитаются маринадом, но сохранят свою текстуру — хрустящие огурцы и нежные помидоры будут напоминать о лете.

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