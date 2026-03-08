Зимняя Олимпиада — 2026
Простая домашняя халва — так в моей семье готовили классический десерт: сироп, семечки и 30 минут времени

Фото: D-NEWS.ru
Домашняя халва, аккуратно упакованная в крафтовую бумагу или красивую баночку, станет потрясающим подарком для друзей и близких. Это не просто сладость, а вложенное время, забота и желание удивить. Такой презент говорит гораздо больше, чем любая купленная в магазине коробка конфет.

Сырые семена подсолнуха (400 г) очищаю от шелухи, если они неочищенные. Обжариваю на сухой сковороде на среднем огне 5-7 минут, постоянно помешивая, до легкого золотистого цвета и появления аромата. Даю полностью остыть.

Остывшие семечки измельчаю в блендере или кухонном комбайне до состояния очень мелкой крошки, а затем до влажной, маслянистой пасты. Это важный этап — чем мельче помол, тем нежнее текстура халвы.

Для сиропа: в сотейнике смешиваю сахарный песок (200 г) и воду (55 г). Ставлю на средний огонь и, помешивая, довожу до растворения сахара. Затем увеличиваю огонь и варю сироп без помешивания до температуры 115-120°C («мягкий шарик»). Если нет термометра, каплю сиропа нужно опустить в холодную воду — она должна скататься в мягкий шарик.

Пока варится сироп, в чистой сухой миске взбиваю яичный белок (1 шт.) с щепоткой соли и сахарной пудрой (⅓ ч. л.) до устойчивых пиков.

Как только сироп достиг нужной температуры, тонкой струйкой начинаю вливать его во взбитый белок, не переставая взбивать миксером на средней скорости. Взбиваю, пока масса не остынет, не посветлеет и не загустеет.

В теплую белково-сахарную массу добавляю перемолотые семечки. Лопаткой или руками тщательно вымешиваю до однородности.

Получившуюся плотную массу перекладываю в форму, застеленную пергаментом, хорошо утрамбовываю. Оставляю при комнатной температуре на несколько часов, а затем убираю в холодильник для полного застывания. Перед подачей нарезаю на кусочки.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

Проверено редакцией
еда
десерты
рецепты
семечки
