Проще простого, а вкус — космос! Мой лучший фирменный салат с пекинкой!

Проще простого, а вкус — космос! Мой лучший фирменный салат с пекинкой!

Салат с сухариками и крабовыми палочками — хрустящий восторг! Этот салат — настоящая бомба вкуса и текстуры! Хрустящие домашние сухарики, нежные крабовые палочки и свежая пекинская капуста создают идеальный баланс. А чесночно-укропная заправка делает его просто неотразимым.

Начнем с сухариков: белый хлеб нарезаем кубиками, сбрызгиваем 30 мл растительного масла, посыпаем щепоткой соли и черного перца. Отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут, пока не станут золотистыми и хрустящими.

400 г крабовых палочек нарезаем крупными кусочками. 2 средние пекинские капусты шинкуем тонкими полосками. 50 г укропа мелко рубим. Для заправки смешиваем 100 г майонеза с 2 измельченными зубчиками чеснока.

Собираем салат: смешиваем капусту, крабовые палочки и укроп. Добавляем заправку и аккуратно перемешиваем. Сухарики лучше положить прямо перед подачей, чтобы они оставались хрустящими.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.