18 января 2026 в 13:26

Проще не придумаешь: яичный салат из 3 ингредиентов — бюджетная бомба, от которой все в восторге

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Яичный салат — настоящая находка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное из самых простых продуктов. Сочные помидоры, нежный сыр и вареные яйца в чесночной заправке превращаются в яркое, аппетитное блюдо, которое отлично подойдет и для будничного ужина, и для спонтанного застолья. Минимум ингредиентов, никакой возни — а вкус такой, что хочется добавки.

Ингредиенты: помидоры — 3–4 шт., твердый сыр — 250 г, яйца вареные — 3–4 шт., майонез — 150 г, чеснок — 2 зубчика, черный молотый перец — по вкусу, соль — по желанию.

Приготовление: сыр натрите на мелкой терке. Вареные яйца очистите и также натрите или мелко нарежьте. Помидоры разрежьте пополам, удалите плодоножку и нарежьте тонкими ломтиками. В майонез добавьте чеснок, пропущенный через пресс, хорошо перемешайте. Для удобства можно переложить заправку в пакет или кондитерский мешок. Салат собирайте слоями в глубокой миске. На дно выложите слой помидоров, слегка поперчите, нанесите тонкую сеточку майонеза. Далее выложите слой яиц, затем тертый сыр. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Помидоры при желании можно слегка посолить, но учитывайте, что сыр и майонез уже соленые. Верх украсьте ломтиками помидоров, присыпьте сыром и добавьте немного свежей зелени.

Ранее мы делились рецептом пиццы на тонком тесте, с которой вы забудете о доставке. Две ложки сметаны и кефир.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
