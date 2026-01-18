Атака США на Венесуэлу
Две ложки сметаны и кефир — пицца на тонком тесте: вы забудете о доставке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта пицца — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется домашней вкуснятины быстро и без лишних хлопот. Тонкая, хрустящая основа, минимум замеса и всего 20 минут в духовке — результат получается не хуже, чем в пиццерии. Тесто удачное, мягкое в работе и отлично держит начинку, а вкус настолько хорош, что заказывать доставку больше не захочется.

Ингредиенты для теста: сметана — 2 ст. л., кефир — 100–150 г, сливочное масло или маргарин — 50 г (растопить), соль — 1/3 ч. л., сода — 0,5 ч. л., сахар — щепотка, мука — сколько возьмет тесто. Начинка — по вкусу: лук, копченая колбаса, сыр, майонез, прованские травы или любые любимые добавки.

Приготовление: в миске смешайте кефир и сметану, добавьте соль и соду. Через 1–2 минуты масса начнет пениться — это нормально. Всыпьте сахар, влейте растопленное масло и перемешайте. Постепенно добавляйте муку и замесите очень мягкое тесто, допускается, чтобы оно слегка липло к рукам. Готовое тесто сразу выложите на смазанный противень и руками распределите в тонкий пласт. Выложите начинку слоями. Майонез обязательно добавляйте последним — тонкой сеточкой. По желанию посыпьте прованскими травами. Выпекайте пиццу в разогретой до 180 °C духовке до румяной корочки. Тесто получается тонким, хрустящим и идеально пропеченным. Совет: на 250 г кефира уходит примерно 1,5 стакана муки — часть вмешивается в тесто, остальная используется при финальном замесе.

Ранее мы готовили салат с сыром-косичкой за 5 минут. Копченый хит, который сразит всех наповал.

