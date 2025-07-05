Проще компота! Варю 20 минут — и в банки! Желе из красной смородины на зиму

Проще компота! Варю 20 минут — и в банки! Желе из красной смородины на зиму

Желе из красной смородины с минимумом сахара — вкус лета в банке! Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит натуральный вкус ягод без приторной сладости. Желе получается удивительно нежным, с приятной кислинкой и красивым рубиновым цветом.

Переберите 1 кг красной смородины (можно с веточками), залейте 500 мл воды и доведите до кипения. Варите 10 минут на среднем огне, пока ягоды не полопаются. Процедите через марлю, не отжимая: нам нужен только чистый сок.

Влейте сок обратно в кастрюлю, добавьте 400 г сахара (в 2 раза меньше классического рецепта!) и 1 ч. л. лимонного сока — он усилит желирующие свойства. Варите на медленном огне 15–20 минут, снимая пену. Проверяйте готовность каплей на блюдце: если застывает, значит готово.

Разлейте по стерильным банкам, закройте крышками. Переверните, укутайте одеялом до полного остывания — так образуется вакуум.

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